◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）ＤｅＮＡの本拠地・横浜スタジアムの開幕セレモニーでは、１９９７年に発表され、現在も１回の攻撃前などにファンが歌うバラード調の応援歌「勝利の輝き」を作曲した元ｃｌａｓｓの日浦孝則さんが登場。スタンドを埋めたベイ党とともに同曲を熱唱した。セレモニーでは対戦相手への「リスペクト」を念頭に置き、スタメン発表は両チームの野手を打順の１番から交互に紹