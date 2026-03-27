政府の補助金がなくなったことなどから、4月分の電気とガスの使用料金がそれぞれ値上がりします。 中部電力ミライズによりますと、4月分の電気料金は一般家庭の平均モデルで8459円になり、前の月と比べて460円値上がりします。 また、東邦ガスによりますと、4月分のガス料金は一般家庭の平均モデルで6570円になり、前の月と比べて184円値上がりします。 電気・ガスともに、政府が物価高対策の一環として実