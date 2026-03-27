新生活への適応や花粉症などが原因で春の睡眠トラブルに見舞われる人が増えている。2026年3月27日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した長嶋一茂さんは「若い時に比べたら眠れない。ベストな睡眠時間は7時間何分とかという数字が出ているがそこまでほど遠い」と睡眠不足の日々を口にした。年をとるほど眠たくなくなるのはごく自然なこと睡眠のトラブルに詳しいそのだ内科副院長の工藤孝文さんは「メラトニ