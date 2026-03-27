阪神の高橋遥人投手が、２８日の開幕２戦目・巨人戦（東京Ｄ）に先発する。２２年に左肘のトミー・ジョン手術を受けるなど計５度の手術を経験した左腕は、プロ９年目で初の開幕ローテ入り。「毎登板緊張しているけれど、より緊張するのかな。シーズンの最初の方に投げることが初めてなので。そういう意味でソワソワする」と率直な思いを明かした。昨季の巨人戦は２試合に先発し、１勝０敗、防御率４・５０という成績だった。