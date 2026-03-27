BALLISTIK BOYZが、4月29日に発売するEP『BEAT』のジャケット写真を公開した。初回盤とLDHオフィシャルSHOP限定盤のジャケット写真は、ある一室での仲間とのパーティの世界観をイメージに、POPなストリートファッションでこの春に相応しい爽やかな彼らのビジュアルとともに、ラフでカジュアルな雰囲気と“飾らないかっこよさ”を表現しているという。各所にどういったアイテムが散らばっているのかも面白いギミックのひとつとのこ