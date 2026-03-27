◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）ＳｎｏｗＭａｎ・阿部亮平（３２）が始球式を行った。登場した瞬間、大きな歓声。丁寧なワインドアップからノーバンでストライク投球だった。「自分が投げる時に意識しようとしたことは全てできました。マツダ スタジアムに来られたお客さん、選手の皆さんへのリスペクトを忘れない気持ちで投げることができました。その結果、いい投球につながったのだと思い