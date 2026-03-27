カントリー界の大御所であるビリー・レイ・サイラスを父にも持つシンガー・ソングライターのマイリー・サイラスが主演ドラマ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」の20周年を記念して、新曲「Younger You」をリリースする。ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャルのラストで使用されていたこの曲を、27日に発売することをインスタグラムで告知している。 【写真】主演ドラマ2