岡山大学／那須保友 学長 岡山大学が2027年度以降の入学者について年間の授業料を国内の学生は1.2倍に、留学生は2.5倍に引き上げる方針案を明らかにしました。 （岡山大学／那須保友 学長）「適切な授業料というものを算出したということでその結果、引き上げになっている」 岡山大学の那須保友学長が定例会見で明らかにしました。 岡山大学の年間授業料は現在、53万5800円です。方針案では2027年度の入学生から