HBOによるテレビドラマ版「ハリー・ポッター」が、当初予定されていた2027年より早く配信されることが明らかになった。 【写真】エレガントに超難関大学大学院に進学していた「ハリポタ」女優 J・K・ローリング氏の原作「ハリー・ポッターと賢者の石」を基にした新シリーズの初予告編が公開され、ティザー映像の最後で、初回配信が2026年クリスマスになると正式に発表された。