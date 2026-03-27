福岡県の幹部職員らでつくる任意団体、部課長会が、政治資金パーティーの代金の一部を会費から支出し、一括で購入していた問題です。27日、服部知事は会費によるパーティー券購入はやめるべきと述べました。■福岡県・服部知事「親睦会の会費から、政治資金パーティーとして位置づけられているパーティー券を購入することはやめるべきである。」この問題は、福岡県の幹部職員らで