バーミンガムが田中碧に関心かイングランド2部バーミンガム・シティは、来季に向けた補強ポイントとしてセントラルMFを最優先事項に掲げているようだ。現地英メディアは今夏の移籍市場で獲得を検討すべき3人の候補を提示。その筆頭として、リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧の名前を挙げたと伝えている。田中は昨季、リーズのプレミアリーグ昇格において中心的な役割を担い、輝きを放った。しかし、今季のプレミ