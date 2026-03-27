任期満了に伴う上田市長選挙は29日投票日を迎えます。現職と新人による一騎打ちの選挙戦は“上田市の未来”について舌戦が繰り広げられています。およそ15万人が暮らす上田市。県内第3の都市のかじ取り役を決める選挙戦が今、行われています。上田市長選には届け出順に新人で前の市議会議員の齊藤達也さん（50）と現職で3期目を目指す土屋陽一さん（69）のいずれも無所属の2人が立候補し一騎打ちの選挙戦となっています。齊藤達也