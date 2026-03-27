静岡県内で水道メーターの盗難が相次ぐ中、27日、新たに富士市の市営団地で水道メーター77個が盗まれていたことがわかりました。富士市によりますと、3月19日と27日、市営住宅2か所で水道メーターが盗まれているのを住民や検針の委託会社が見つけました。盗難にあったのは、全て空き部屋に設置されていた水道メーター77個で、市は、27日、警察に被害届を提出したということです。