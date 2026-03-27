サーティワンから「トミカ」とコラボした「トミカ アイスクリームケーキ」が登場。はたらく車がアイスクリームケーキになって、サーティワンに大集合します☆ サーティワン「トミカ アイスクリームケーキ」 販売期間：2026年4月1日（水）〜通年販売価格：4,300円(税込)サイズ：5号サイズ／直径 約15.5cm×高さ 約5cm サーティワンアイスクリームが、タカラトミーが展開する手のひらサイズのミニカー「トミカ