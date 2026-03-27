◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月27日東京D）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28）がプロ野球2026年シーズンの1号本塁打を放った。「1番・左翼」でスタメンに名を連ねたキャベッジは、王者・阪神の開幕投手右腕、村上が投じた2球目の144キロ直球を振り抜くと、打球は美しい弧を描き右翼席ギリギリに飛び込んだ。日本で2年目のシーズンを迎えたキャベッジは、雄叫びを上げながら先制のホームを踏み、笑顔の阿部監督