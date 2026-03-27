大阪支部の湯川浩司がボートレース住之江のPR隊とともに27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、4月3日に開幕するG1「太閤賞競走開設70周年記念」をアピールした。今大会はダブルドリーム戦で初日第12R千成賞は松井繁、峰竜太、原田幸哉、馬場貴也、上條暢嵩、関浩哉が、2日目第12R関白賞は桐生順平、白井英治、平本真之、石野貴之、佐藤翼、定松勇樹が出場する。55周年覇者の湯川は「15年ぶりの優勝目指して頑張りたい」と