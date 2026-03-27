中日のドラフト2位・桜井頼之介投手（22＝東北福祉大）が、あす28日の広島戦（マツダ）に予告先発され、デビュー戦に向けて意気込みを示した。「自分が思っていた以上にプレッシャーを感じていないので。勝たないといけない気持ちはありますが、リラックスして調整できていると感じています」前回登板だった21日のオープン戦・ロッテ戦では5回無失点。対外試合5試合、計17回を無失点と好投を続け、開幕ローテーション入りを