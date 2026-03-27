学歴詐称疑惑を巡り複数の刑事告発を受けている静岡県伊東市の田久保前市長について、警察は、卒業証書を偽造した疑いなどでも書類送検したことがわかりました。――Qご自身が提示しているなら説明できる話ですが田久保前市長「自分の経歴が分かっていただけるかなとお見せした」田久保前市長が市議会の議長らにチラ見せしたとされる“卒業証書”。警察への文書の提出を拒否し続けてきましたが、関係者によりますと、“卒業証書”