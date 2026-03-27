大阪桐蔭４―３英明（準々決勝＝２７日）大阪桐蔭（大阪）が接戦を制し、甲子園で春夏通算８０勝を達成した。同点の八回、藤田の犠飛で決勝点を挙げた。英明（香川）は七回に追いつく粘りを見せたが、初の準決勝進出はならなかった。