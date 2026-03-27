環境省は２７日、福島県で発生した除染土に関する一般市民を対象にしたアンケート調査の結果を公表した。自分が暮らす地域で最終処分場を受け入れるか聞いたところ、肯定的な意見は約２０％にとどまった。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で発生した除染土は現在、同県内の中間貯蔵施設で保管されている。除染土は、２０４５年３月までに県外で最終処分することが法律で定められている。調査はインターネット