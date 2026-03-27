日々、目まぐるしく変化するイラン情勢。トランプ大統領がイラン側から届いたと明かした大きなプレゼントの中身が判明しました。日本時間27日朝、SNSを更新したトランプ氏。「イラン政府の要請に基づき、発電所の攻撃を10日間延期する」と投稿し、イランのエネルギー施設への攻撃を10日間延期すると表明しました。これまでにアメリカ側は「核能力の完全解体」「ホルムズ海峡の開放」など、戦闘終結に向けた15項目の条件をイランに