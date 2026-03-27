戦後類を見ない銃撃戦に発展した事件の船第三管区海上保安本部の公式Xは2026年3月17日、海上保安資料館横浜館の来館者が延べ450万人を達成したと発表しました。【画像】工作船の前で記念撮影！ 450万人達成の様子同館は、2001年12月22日に発生した九州南西海域工作船事件に関わった工作船および回収物などの実物を展示しています。2004年12月10日、わが国周辺海域の現状や海上警備の重要性について理解を深めてもらうために