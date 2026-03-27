元非行少年の3年間を追った作品などを上映する「TBSドキュメンタリー映画祭」が名古屋で始まりました。 【写真を見る】｢TBSドキュメンタリー映画祭｣名古屋で始まる CBCテレビ柳瀬監督作品｢劇場版盗るな撮れ｣も上映 ケーブルTVから社会復帰目指す元非行少年の3年間に迫る 名古屋会場は、中区･栄のセンチュリーシネマで、TBS系列のドキュメンタリー作品が来月9日まで公開されます。このうち、｢劇場