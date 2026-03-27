香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回のテーマは「塩」。実は2025年末に出演した「マツコの知らない世界」でも、2026年のシュークリーム