別れの春。種子島の西之表港には異動に伴い島を離れる先生を見送ろうと子供たちや保護者、同僚の先生たちが駆け付けました。あちこちから校歌や励ましのエールが聞こえます。（島を離れる先生）「3年間無事終われたのは皆さんのおかげだと本当に心から感謝。いっぱい助けてもらって支えてもらった。何を伝えたらいいのか分からないくらい気持ちはいっぱい」たくさんの愛情を注いだ教え子との別れを惜しむ先生たち。島