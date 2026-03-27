不登校の児童や生徒の「居場所づくり」について話し合う協議会が開かれ、県の2026年度の取り組みについて意見が交わされました。県庁で開かれた「こどもの居場所に関する関係機関協議会」。有識者や行政、フリースクールの関係者などが不登校の児童や生徒の「居場所づくり」について話し合うものです。不登校の児童や生徒は県内でも増加傾向にあり、県は2026年度「こどもの居場所づくり推進事業」に2700万円の予