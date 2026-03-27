面識のある人へのわいせつ行為などで、県内の教職員計6人が懲戒処分を受けました。2025年度の教職員の懲戒処分はこれで28件目で2024年度と並び、これまでで最も多くなりました。27日付で、懲戒免職の処分を受けたのは、鹿児島地区の小学校に勤める男性の教諭(62)です。県によりますと教諭は2025年度、県内で面識のある人にわいせつな行為を行ったということです。また、2023年度に生徒から徴収した学科費を計画にはなかった