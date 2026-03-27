©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会この記事の画像を見る3月20日より映画『君が最後に遺した歌』が劇場公開中だ。監督は現在『ほどなく、お別れです』が大ヒット中の三木孝浩で、さらに2022年公開の『今夜、世界からこの恋が消えても』と同じく亀田誠治による音楽、一条岬による原作、そして主演・道枝駿佑という布陣で送り出されている。■あらかじめ「死」を予感されるタイトル。だが、他の「難病もの」と一線を画す