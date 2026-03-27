鹿児島市は全国の県庁所在地で道路の混雑度がワーストで、その経済損失は、年間約410億円とされています。渋滞対策の基本計画について話し合う協議会が開かれ、市からハード面の対策を強化した修正案が示されました。鹿児島市は、交通渋滞対策の基本計画について学識経験者や事業者などの協議会を立ち上げ、策定に向け話し合っています。鹿児島市街地の道路は約7割で混雑していて混雑度は全国の県庁所在地でワ&#