イラン情勢の悪化で原油の供給に不安が高まるなか、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。27日から鹿児島市のエネオス喜入基地でも石油の放出が始まっています。（仁田尾美菜キャスター）「鹿児島市のエネオス喜入基地。こちらで27日から石油の国家備蓄の放出が始まった」イラン情勢の悪化で原油の供給に不安が高まるなか、安定供給を図るため、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。県内では