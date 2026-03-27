約半年間閉館していた鹿児島市立科学館が、27日にリニューアルオープンしました。宇宙の謎や身の回りにある科学を体験しながら学ぶことができ、子どもも大人も楽しむことができます。13年ぶりにリニューアルした鹿児島市立科学館。27日、下鶴市長や八幡小学校の4年生の児童たちが参加し、記念式典が開かれました。リニューアルの内容は…。（横山あさみアナウンサー）「大きく変わったのは4階