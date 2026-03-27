Q研この記事の画像を見るクイズは、知識量だけでは勝てない。特に、早押しが主流の競技クイズは、0.1秒を争うスピード勝負。そこで勝つためには、問題文が読み終わらない段階で解答を見極める判断力やボタンを押す瞬発力、反射神経が必要となる。そして、何より必要なのは、絶対的な自信。「自分なら勝てる」という圧倒的な自分への信頼が勝負の決め手になる。■QuizKnock 伊沢拓司さんが推薦コメントを寄せた、《競技クイズ》に