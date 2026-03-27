石川県が27日、令和8年4月1日付けの人事異動を発表。「留任」年度末で任用期間を迎えた一部の部長級人事、役職定年の「特例任用」の職員が対象。国からの「出向者」「役付退職」等。主に退職178件、採用331件、計588件。【役付異動・部長級】「留任」竹内陽一 知事室長（参与）「特例任用」竹沢淳一 危機管理部長（能登半島地震復旧・復興担当）「再任用」北川博勝 参事（スポーツ担当）「再任用」道下博之 参事（環境担当）「出向