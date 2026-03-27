ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月27日に投稿を更新。2026年開幕戦での始球式の様子などを公開しました。【写真】大谷翔平＆レジェンドのツーショット開幕戦の始球式でレジェンドとツーショット同アカウントは「Showtime to Shotime」とつづり、動画を1本と写真を5枚載せています。大谷選手がグラウンドでロサンゼルス・レイカーズで活躍した元NBA選手のマジック・ジョンソンさんの始球式の投球を受ける様子や、抱擁を交