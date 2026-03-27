陸上自衛官の男が中国大使館に侵入した事件について、中国外務省は「男が侵入後、長時間茂みの中に潜伏していた」と主張しました。中国外務省の報道官は27日の会見で、中国大使館に侵入して逮捕された陸上自衛官の村田晃大容疑者について、「通勤時間を狙って全長31センチの鋭利な刃物を持って侵入し、長時間、茂みの中に潜伏していた」と主張しました。その上で、「誰を待って何をするつもりだったのか、疑問を抱かざるを得ない」