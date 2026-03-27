「シワがたった3日で消えた」などとうたい、美容クリームを販売していた会社に行政処分です。消費者庁は、通信販売会社3社に対し、特定商取引法違反で6カ月の業務停止命令などを出しました。これらの会社は、通販サイトで「シワ、たるみが3日で消えた」などと、商品を塗るだけでシワなどを数日間でなくすことができるかのような表示をしていました。また、あたかも初回に限り1980円で商品を購入でき、定期購入は義務づけられないか