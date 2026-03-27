3月27日に開幕するプロ野球。昨季セ・リーグを制した阪神と対戦する巨人は、開幕投手にドラフト1位の新人・竹丸和幸を起用する。【写真】「この容器がほしい」人気を集める牧秀悟の“似顔絵ひょうちゃん”横浜DeNAの仕掛け「新人が開幕投手に選ばれるのは、球団としては実に64年ぶりのこと。今シーズンは新戦力に期待が高まっています。今季はロッテのサブロー、ヤクルトの池山隆寛、DeNAの相川亮二と、新たに3球団で新監督が