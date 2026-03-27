リニア中央新幹線静岡工区着工の条件となる、水資源や自然環境に関するJR東海の対応策を静岡県の専門部会が了承したことを受け、鈴木康友知事は27日、着工容認の時期を巡り「できるだけ早く決断できるよう、JR東海に住民説明会など真摯な対応をお願いしたい」と述べた。県庁で記者団の取材に応じた。JR東海は住民説明会のほか、県自然環境保全条例に基づく協定締結などの手続きを進める方針。工事を巡っては、大井川の流量減少