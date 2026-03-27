※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』監督：ジョシュ・サフディ出演：ティモシー・シャラメ、グウィネス・パルトロウ、オデッサ・アザイオン2025年アメリカ149分配給：ハピネットファントム・スタジオ3月13日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開●嘘つきで女たらしで自己中、けれど卓球の腕は本物のマーティ、23歳。世界チャンプとなって人生一発逆転