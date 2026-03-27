4人の懲戒処分発表 熊本県と県教育委員会は、盗撮や万引き、飲酒運転などを理由に、合わせて2人を懲戒免職、別の2人を停職処分としました。 【写真を見る】「ストレスで」盗撮した動画 学校用PCで視聴飲酒運転で落ちたスマホを拾おうと…追突事故教諭2人が懲戒免職熊本県・県教委 県教委が懲戒免職処分としたのは、いずれも高校に勤務する51歳と42歳の男性教諭です。 【懲戒免職】「ストレスたまり」盗撮した動画勤務