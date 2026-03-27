「広島−中日」（２７日、マツダスタジアム）試合前に今季開幕のセレモニーが行われ、両軍先発メンバーが２人並んで中堅後方から入場した。最後に広島・新井監督と中日・井上監督が２人並んで二塁ベース方向へ駆け足で向かった。広島ナインは一、二塁間に、中日ナインは二、三塁間に整列し、国歌を演奏。その後、両監督によるメンバー表交換が二塁上で行われた。通常は本塁を挟んで行われるが、この日は審判団が二塁付近へ