漫画家のつげ義春（つげ・よしはる）さんが3日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため亡くなった。88歳。出版社「筑摩書房」が27日、X（旧ツイッター）で発表した。葬儀は親族のみで執り行われたという。「【訃報】漫画家のつげ義春さんが2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした。ご遺族からのご連絡を受けここにお知らせいたします」と報告。「筑摩書房では、マンガの歴史を変えた名作やエッセイを集めた『つげ義春