仙台市の石炭火力発電所＝2020年10月経済産業省は27日、石炭火力発電の稼働を4月から1年間限定で増やすことを決めた。中東からの調達量が少ない石炭の利点を生かし、供給途絶の恐れがある発電用の液化天然ガス（LNG）や石油の節約につなげる。二酸化炭素（CO2）を多く出す石炭への依存度を下げてきたが、イラン攻撃の長期化を念頭に置き脱炭素政策を一時後退させる。27日の審議会で委員の了承を得た。経産省は現時点で電力供給