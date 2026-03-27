大ぶりのベニズワイガニに国産の黒毛和牛が大特価。さいたま市にある商業施設で超お得なセールが行われ、多くの人が詰めかけました。年に4回のセールが開かれたのは、「武蔵浦和マーレ」。開店前から30人ほどの大行列ができていました。先頭に並んだ人は「毎回来ている。『もったいないフェア』を待っている」と話します。もったいないフェアでは、フードロス削減のため賞味期限が近くなった商品をセール特価で販売。まとめ買い目