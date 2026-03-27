内倉浩昭統合幕僚長＝昨年8月、防衛省東京都港区の在日中国大使館の敷地内に入ったとして、建造物侵入容疑で陸上自衛隊の3等陸尉村田晃大容疑者（23）が逮捕された事件に関し、防衛省の内倉浩昭統合幕僚長は27日の記者会見で、制服組トップとしての見解を問われ「実力組織の自衛隊で規律の維持は重要。同じ制服を着た人間として遺憾」と語った。防衛省によると、村田容疑者は宮崎県のえびの駐屯地所属。同省は「勤務態度や言動