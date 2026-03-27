２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７９円６３銭（０・３８％）高の４万７１１８円０５銭だった。２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２２４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、２３０円５８銭（０・４３％）安の５万３３７３円０７銭だった。２日連続で下落した。日経平均への影響度が大きい半導体関連の銘柄が下落したことで、読