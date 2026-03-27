韓国・ソウルのカプセルホテルで起きた火災で、意識不明の重体となっていた50代の日本人女性が死亡しました。3月14日、ソウル中心部・明洞（ミョンドン）近くのカプセルホテルで起きた火災では、外国人10人が負傷し、日本人の50代の母親と20代の娘が病院に搬送されました。当局によりますと、意識不明の重体となっていた50代の母親が24日に死亡したということです。火災が起きたカプセルホテルは7階建てのビルの中にあり、スプリン