信頼されるビジネスパーソンになるため、どのような服を選べばよいのか。エグゼクティブスタイリストの長友妙子氏は「信頼される人は、印象に残る服を着ている。上質なものを10着揃えれば30日着回し可能だ」という――。※本稿は、長友妙子『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoshi-K■まずは「