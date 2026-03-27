寒さが和らぎ、外出しやすくなる春は、夫婦での旅行を計画するのにぴったりの季節です。 桜を見に行ったり、温泉でゆっくり過ごしたりと、楽しみが広がる一方で、交通費や宿泊費など、まとまった出費が必要になることも。「もう少し余裕があれば、ワンランク上の旅を楽しめるのに」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか？ そんなときにぜひ見直したいのが、毎月かかる固定費です。特にスマホ代は見直しやすく