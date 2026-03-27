頭の中をぐるぐるするネガティブなひとりごとはなぜ起こるか。心療内科医の鈴木裕介さんは「反すうは百害あって一利なしだ。東アジア人は文化的に反省を重視する傾向があり、日本人はとくに“有益な反省”と“有害な反すう”をしっかり区別することが重要だ」という――。※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStoc